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Сказочная пара: Осадчая в смелом экстра-мини с Горбуновым восхитили эффектным выходом в свет

Автор: Lite

Юрий Горбунов и Катя Осадчая соскучились по светским выходам и активной творческой жизни. И для этого появился прекрасный повод! Если Катя находится в эпицентре столичной звездной жизни, котрая значительно сбавила темпы, то для Юрия прекрасным поводом собрать звезд стала премьера его новой картины "Скажене весілля 3".

На странице в Instagram он показал, как прошла презентация комедии.

Поддержать мужа на премьеру пришла Катя Осадчая. Она сразила своим смелым нарядом для светского выхода – белоснежное платье-мини с длинным рукавом и рюшем внизу. Наряд напоминал трендовый двубортный удлиненный пиджак – именно такой фасон остромодный в 2021 году.

Катя дополнила свой торжественный лук любимым фирменным аксессуаром – шляпкой. Завершающий штрих – белоснежные лодочки.

Юрий также был подчеркнуто элегантным – белая рубашка, черные классические брюки и жилет.

Юрий и Катя восхитили светским выходом (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники пары оценили их образы для выхода в свет и восхитились изящностью ведущей.

  • Юра, Катя, вы просто сказочная семейная пара, будьте счастливы!
  • Вы лучшие
  • Позитивчики
  • Катюня супер модель! Красивая пара
  • Класс

К слову, среди звездных гостей был замечен Потап с сыном Андреем. Рэпер написал и исполнил с Олегом Винником, Надей Дорофеевой и Позитивом, а также Надеждой Мейхер, Юрием Горбуновым и всем актерским составом саундтрек к фильма.

Напомним, что ранее Юрий Горбунов показал семейный мужской поход в магазин с сыночком-копией.

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Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
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