Сколько любви и нежности! Ребрик в бикини устроила откровенные танцы с мужем в бассейне

Лилия в белоснежном купальнике бандо веселится с мужем в воде – пара обнимается, танцует, Андрей целует смеющуюся счастливую жену, которая совершает изящные пируэты в бассейне. Внезапно начинается дождь, которому пара искренне радуется. Объятия сменяются поцелуями, Андрей кружит на руках счастливую Лилию.

"Хочу спеку, хочу дощ, хочу спеку під дощем", - озвучила свое желание ведущая, и оно тут же материализовалось.

Поклонники не смогли сдержать слов восторга и умиления.