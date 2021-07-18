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Скільки любові і ніжності! Ребрик в бікіні влаштувала відверті танці з чоловіком в басейні

Автор: Ольвія Агаркова

Лілія Ребрик і Андрій Дикий, які називають себе дикою сімейкою, давно стали прикладом люблячої і щасливої пари для багатьох шанувальників ведучої. Ніжність, трепет і пристрасть не йдуть з їх відносин після тривалого шлюбу, а почуття лише міцніють з роками. І найкращий доказ цьому – ставлення теледіви та її чоловіка-хореографа один до одного, яке часто можуть спостерігати підписники Лілії в соцмережі.

Так, ведуча і її коханий чоловік показали в Instagram, як бавляться в басейні поруч із заміським будинком.

Лілія в білосніжному купальнику бандо веселиться з чоловіком у воді – пара обіймається, танцює, Андрій цілує щасливу усміхнену дружину, яка здійснює витончені піруети в басейні. Раптово починається дощ, якому пара щиро радіє. Обійми змінюються поцілунками, Андрій кружить на руках щасливу Лілію.

"Хочу спеку, хочу дощ, хочу спеку під дощем", - озвучила своє бажання ведуча, і воно тут же матеріалізувалося.

Шанувальники не змогли стримати слів захоплення.

  • Яке задоволення дивитися на Вашу щасливу сім'ю
  • Скільки любові і ніжності!
  • Найпозитивніша пара
  • Ви - неймовірні! Любові вам!
  • Ви супер! Стільки любові і життя в вас
  • Так гарно! Від вас заряджаєшся позитивом
  • Кайфові
  • Боже, ви така витончена сім'я, стільки любові
  • Видно, що любляча сім'я!
  • Такі щирі емоції

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик зізналася у своїй маленькій слабкості і навчила правильно лінуватися.

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Лілія Ребрик