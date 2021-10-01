Уже скоро: беременная Эшли Грэм впечатлила животиком на фото с мужем

Стильные родители (фото: instagram.com/ashleygraham)

Супруги одеты стильно и по-осеннему. Девушка позирует в трикотажном облегающем платье миди с горлом, а также стеганой серой куртке. К ним модель подобрала такого де оттенка туфли на шпильках и свои любимые серьги.

Муж знаменитой модели был также одет в серый аутфит. Джастин Эрвин часто принимает участие в фотосессиях вместе с Эшли, а потому научился у нее стильным приемам. Он демонстрирует в серых брюках, футболке, пальто и шапке. Завершили лук вскоре многодетного папы черные ботинки.

Это тело! Беременная двойней Эшли Грэм позирует в откровенном боди

Пара обнимается, целуется и гладит животик беременной Эшли. Причем пара ненароком сложила руки в виде сердечка. Кажется, молодые родители не могут дождаться прибавления в семействе. И, судя по размеру живота Эшли, это случится уже скоро.

Эшли любит шокировать общественность своими снимками (фото: instagram.com/ashleygraham)

"Зацените, какие мы милые в этой съемке", - написала Грэм. И фанаты тут же засыпали их комментариями с теплыми словами. Что ж, модель создала в своем блоге действительно лояльную и любящую аудиторию.