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Уже скоро: беременная Эшли Грэм впечатлила животиком на фото с мужем

Автор: Ольга Турчаникова

Американская модель plus size Эшли Грэм любит показывать семейные фото. Посты с любимым мужем звезды - отдельная любовь ее фанатов.

Эшли, которая уже на последних месяцах беременности и вскоре подарит любимому мужчине близнецов, снялась с ним для британского Vogue. Об этом она рассказала в своем Instagram - и показала яркие снимки.

Стильные родители (фото: instagram.com/ashleygraham)

Супруги одеты стильно и по-осеннему. Девушка позирует в трикотажном облегающем платье миди с горлом, а также стеганой серой куртке. К ним модель подобрала такого де оттенка туфли на шпильках и свои любимые серьги.

Муж знаменитой модели был также одет в серый аутфит. Джастин Эрвин часто принимает участие в фотосессиях вместе с Эшли, а потому научился у нее стильным приемам. Он демонстрирует в серых брюках, футболке, пальто и шапке. Завершили лук вскоре многодетного папы черные ботинки.

Это тело! Беременная двойней Эшли Грэм позирует в откровенном боди

Пара обнимается, целуется и гладит животик беременной Эшли. Причем пара ненароком сложила руки в виде сердечка. Кажется, молодые родители не могут дождаться прибавления в семействе. И, судя по размеру живота Эшли, это случится уже скоро.

Эшли любит шокировать общественность своими снимками (фото: instagram.com/ashleygraham)

"Зацените, какие мы милые в этой съемке", - написала Грэм. И фанаты тут же засыпали их комментариями с теплыми словами. Что ж, модель создала в своем блоге действительно лояльную и любящую аудиторию.

Ранее мы писали, что Грэм показала роскошные формы в ярком аутфите.

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