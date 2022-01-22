Скрывали от всех: Приянка Чопра и Ник Джонас стали родителям в первый раз

Супруги признались, что малыш появился на свет с помощью суррогатной матери, а также попросили соблюдать личные границы их семьи в этот ответственный период жизни. Ни пол ребенка, не имя Приятка и Ник не сообщили, но инсайдеры утверждают, что это девочка.

Приянка Чопра и Ник Джонас впервые стали родителями (фото: instagram.com/priyankachopra)

Примечательно, что в последнее время пара начала не так активно вести соцсети. Более того, на их страницах стали редко появляться совместные снимки.

Поклонники посчитали тревожным звоночком и тот факт, что в ноябре 2021 года актриса сменила свое имя в соцсетях с PriyankaChopraJonas обратно на девичье Priyankachopra, а в подписи исчезла ее фамилия. В сети появились слухи и возможном разладе в звездной семье и даже разводе.

Тогда в интервью Vanity Fair Приянка заявляла, что сознательно решила скрыть часть личной жизни от широкой публики. Она отмечала, что хочет обезопасить свою семью от влияния соцсетей, ведь ощущает себя уязвимой, когда все время находится как на ладони.

Теперь стало ясно, почему Приянка и Ник решили вести более закрытый образ жизни, ведь они готовились к родительству.

Приянка и Ник сыграли свадьбу в 2018 году (фото: instagram.com/priyankachopra)

Приянка и Ник познакомились летом 2018 года, их отношения развивались стремительно , и уже через два месяца пара решила связать себя узами брака, что влюбленные и сделали в декабре того же года.