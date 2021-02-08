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Скучаем по тебе: Балан внезапно ворвался в эфир "Голоса країни 11" и передал весточку Кароль

Автор: Lite

Голос країни 11 ознаменовался не только сильными участниками, но и обновленным составом жюри. Так, в этом году в кресле не оказалось Дана Балан, что очень расстроило поклонников пары украинской поп-дивы Тины Кароль и молдавского сердцееда.

Но певец проявил себя в третьем выпуске слепых прослушиваний, который вышел в эфир 1+1 в воскресенье, 7 февраля.

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Все началось с выступления 20-летнего Александра Тесленко. Он мечтал попасть в команду к Тине Кароль. Парень уже участвовал в девятом сезоне проекта и попал к Дану Балану, ведь у украинской поп-дивы тогда закончились места. Но Саша вылетел после "вокальных боев".

"Неважно, вы все равно в семье!" - игриво обратилась певица к своему новому подопечному.

"Вы не обижайтесь на Дана", – сказала Тина молодому артисту. "Разве на него можно обидется?" – парировал он. "И не говорите!" – подтвердила Тина.

Александр Тесленко мечтал попасть к Тине Кароль (фото: instagram.com/goloskrainy_official)

Внезапно Дан Балан вышел в эфир на большом экране и обратился к судьям. К сожалению, с соединением были некоторые проблемы и разговор оказался очень коротким. Тина и другие члены жюри были рады его услышать. Монатик понтересовался, не приедет ли Дан на съемки нового сезона.

"Я посмотрю, если что, еще поговорим. Удачи, пока", - ответил артист.

Дмитрий решил скопировать манеру общения Дана с Тиной и разыграл весьма забавную сценку. Он в характерной манере с жестикуляцией и акцентом заговорил об особой магии. Все судьи посмеялись от души над такой добродушной импровизацией.

"У нас все хорошо, все классно, но мы скучаем по тебе, как по человеку", – обратился Дмитрий к Дану.

К слову, 6 февраля Дан отметил день рождения. Среди подарков оказались очень интересные презенты от фан-клуба пары Балана и Кароль – "ДанТина". Поклонники передали певцу картину, на которой артисты изображены вместе.

"Красиво, красиво нарисовали. В артовой форме необычной. Молодцы, супер", - восхитился артист.

Напомним, что ранее Тина Кароль поразила необычным откровенным новым фотосетом.

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Новости Украины Тина КарольГолос країниDan Balan
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