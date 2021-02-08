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Скучаємо за тобою: Балан раптово увірвався в ефір "Голосу країни 11" і передав звістку Кароль

Автор: Lite

Голос країни 11 ознаменувався не тільки сильними учасниками, але й оновленим складом журі. Так, у цьому році в кріслі не виявилося Дана Балан, що дуже засмутило шанувальників пари української поп-діви Тіни Кароль і молдавського серцеїда.

Але співак проявив себе у третьому випуску сліпих прослуховувань, який вийшов в ефір 1+1 в неділю, 7 лютого.

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Всі почалося з виступу 20-річного Олександра Тесленко. Він мріяв потрапити в команду Тіни Кароль. Хлопець вже брав участь у дев'ятому сезоні проекту і потрапив до Дана Балана, адже в української поп-діви тоді закінчилися місця. Але Саша вилетів після "вокальних боїв".

"Неважливо, ви все одно в сім'ї!" - грайливо звернулася співачка до свого нового підопічного.

"Ви не ображайтеся на Дана", – сказала Тіна молодому артисту. "Хіба на нього можна образиться?" – парирував він. "І не кажіть!" – підтвердила Тіна.

Олександр Тесленко мріяв потрапити до Тіни Кароль (фото: instagram.com/goloskrainy_official)

Раптом Дан Балан вийшов в ефір на великому екрані і звернувся до суддів. На жаль, із з'єднанням були деякі проблеми і розмова виявилася дуже коротким. Тіна і інші члени журі були раді його почути. Монатік поцікавився, чи не приїде Дан на зйомки нового сезону.

"Я подивлюся, якщо що, ще поговоримо. Удачі, бувайте", - відповів артист.

Дмитро вирішив скопіювати манеру спілкування Дана з Тіною і розіграв вельми кумедну сценку. Він у характерній манері з жестикуляцією і акцентом заговорив про особливу магію. Всі судді посміялися від душі над такою добродушною імпровізацією.

"У нас все добре, все класно, але ми сумуємо за тобою, як за людиною", – звернувся Дмитро до Дана.

До речі, 6 лютого Дан відзначив день народження. Серед подарунків виявилися дуже цікаві презенти від фан-клубу пари Балана і Кароль – "ДанТіна". Шанувальники передали співакові картину, на якій артисти зображені разом.

"Гарно, гарно намалювали. У артовій незвичайній формі. Молодці, супер", - захопився артист.

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль вразила незвичайним відвертим новим фотосетом.

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Новини України Тіна КарольГолос країниDan Balan
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