Такие сладкие: Джамала показала подросших сыновей-красавцев

На фото Джамала сидит у большого зеркала, держа на руках младшего сыночка Селим-Гирая, которого она кормит творожком. Старший Эмир-Рахман сидит на столике под зеркалом, тоже с ложкой во рту.

Джамала поделилась милым фото с сыновьями из гримерки (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Артистка затронула тему детского питания и отметила, что особенно внимательно относится к рациону младшего ребенка, ведь ему нет еще и года. По словам исполнительницы, следует следить за наличием сахара в питании малышей.

"Я всегда сначала смотрю на состав продуктов, которые буду давать деткам. Особенно слежу за рационом Селима, ведь малышам до двух лет нужно ограничивать количество сахара. Этот коварный компонент часто прячется в детском питании. Но вот недавно появился новый творожок для "малят" без сахара. В составе только творог и фруктовый наполнитель. Я в восторге, ведь теперь могу не переживать за чистое питание Селима дома и на выездах", - поделилась звездная мама.

Фолловеры в комментариях умиляются милому фото и подросшим малышам.