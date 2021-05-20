Такі солодкі: Джамала показала підрослих синів-красенів

На фото Джамала сидить біля великого дзеркала, тримаючи на руках молодшого синочка Селім-Гірая, якого вона годує сирком. Старший Емір-Рахман сидить на столику під дзеркалом, теж з ложкою в роті.

Джамала поділилася милим фото з синами з гримерки (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Артистка торкнулася теми дитячого харчування і зазначила, що особливо уважно ставиться до раціону молодшої дитини, адже йому немає ще й року. За словами виконавиці, слід стежити за наявністю цукру в харчуванні малюків.

"Я завжди спочатку дивлюся на склад продуктів, які буду давати діткам. Особливо стежу за раціоном Селіма, адже малюкам до двох років потрібно обмежувати кількість цукру. Цей підступний компонент часто ховається в дитячому харчуванні. Але ось недавно з'явився новий сирок для "малят" без цукру. У складі тільки сир і фруктовий наповнювач. Я в захваті, адже тепер можу не переживати за чисте харчування Селіма вдома і на виїздах", - поділилася зіркова мама.

Фолловери в коментарях розчулюються милому фото і підрослим малюкам.