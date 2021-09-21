Слава Каминская похвасталась ярким образом на "острове пенсионеров"

Каминская позировала в сарафане в пол цвета фуксии, сверху она набросила белый пиджак с цветочным принтом. Свои рыжие волосы исполнительница оставила распущенными и задумчиво смотрит вдаль.

За ее спиной открывается красивый вид на океан, пальмы и местные дома.

Слава Каминская показала отдых в Португалии (фото: instagram.com/babaslavka)

"Остров пенсионеров. Ну или мне так показалось", - отметила под снимком Слава.

Фолловеры певицы принялись делиться своим впечатлением в комментариях. Многие при этом согласились с мнением знаменитости о Мадейре.