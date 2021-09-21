Слава Каминская похвасталась ярким образом на "острове пенсионеров"

Экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская отправилась на отдых на португальский остров Мадейра. Там певица не только наслаждается живописными видами, но и не забывает о спорте и активной жизни, чтобы не набрать лишнего.
В своем Instagram артистка показала яркое фото на фоне эффектного пейзажа и поделилась своим впечатлением от острова.
Каминская позировала в сарафане в пол цвета фуксии, сверху она набросила белый пиджак с цветочным принтом. Свои рыжие волосы исполнительница оставила распущенными и задумчиво смотрит вдаль.
За ее спиной открывается красивый вид на океан, пальмы и местные дома.
Слава Каминская показала отдых в Португалии (фото: instagram.com/babaslavka)
"Остров пенсионеров. Ну или мне так показалось", - отметила под снимком Слава.
Фолловеры певицы принялись делиться своим впечатлением в комментариях. Многие при этом согласились с мнением знаменитости о Мадейре.
Напомним, ранее Слава Каминская призналась в чувствах к бывшему мужу Эдгару и заявила, что все еще любит его, однако сейчас у нее новые отношения.