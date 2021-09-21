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Слава Камінська похвалилася яскравим образом на "острові пенсіонерів"

Автор: Марина Настевич

Екс-учасниця групи "НеАнгели" Слава Камінська вирушила на відпочинок на португальський острів Мадейра. Там співачка не тільки насолоджується мальовничими краєвидами, але і не забуває про спорт і активне життя, щоб не набрати зайвого.

У своєму Instagram артистка показала яскраве фото на тлі ефектного пейзажу і поділилася своїм враженням від острова.

Камінська позувала в сарафані в підлогу кольору фуксії, зверху вона накинула білий піджак з квітковим принтом. Своє руде волосся виконавиця залишила розпущеним і задумливо дивиться вдалину.

За її спиною відкривається гарний вид на океан, пальми і місцеві будинки.

Слава Камінська показала відпочинок в Португалії (фото: instagram.com/babaslavka)

"Острів пенсіонерів. Ну або мені так здалося", - зазначила під знімком Слава.

Фолловери співачки почали ділитися своїм враженням в коментарях. Багато при цьому погодилися з думкою знаменитості про Мадейру.

  • Вересень - час старих і мільйонерів
  • Не здалося
  • Яка красива обстановка навколо
  • Тропіканочка Славочка
  • Гарно
  • Чудова рослинність
  • Острів квітів, або мені так здалося
  • Не здалося, теж поїду туди на пенсію
  • Ну ногу не потрібно було виставляти!!! вона все псує. Така красотища і красуня!!!
  • Яскрава красуня!
  • А пісок там чорний скрізь на пляжах. Острів прикольний, мені сподобалося, навколо океан.

Нагадаємо, раніше Слава Камінська зізналася в почуттях до колишнього чоловіка Едгара і заявила, що все ще любить його, проте зараз у неї нові стосунки.

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Слава Камінська