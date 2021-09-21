Слава Камінська похвалилася яскравим образом на "острові пенсіонерів"

Камінська позувала в сарафані в підлогу кольору фуксії, зверху вона накинула білий піджак з квітковим принтом. Своє руде волосся виконавиця залишила розпущеним і задумливо дивиться вдалину.

За її спиною відкривається гарний вид на океан, пальми і місцеві будинки.

Слава Камінська показала відпочинок в Португалії (фото: instagram.com/babaslavka)

"Острів пенсіонерів. Ну або мені так здалося", - зазначила під знімком Слава.

Фолловери співачки почали ділитися своїм враженням в коментарях. Багато при цьому погодилися з думкою знаменитості про Мадейру.