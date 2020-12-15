Грация и красота: Слава Каминская показала победителя нового сезона Танцев со звездами
Слава Каминская не устает шокировать своих подписчиков. Недавно она призналась, что до сих пор любит бывшего мужа Эдгара Каминского, она выставила совместное с ним фото, подписав снимок в духе "вчера не мой, а сегодня опять мой".
Теперь Слава показала свою дочь Лауру, та передвигается по кухне походкой а-ля классические танцы. Сразу видно, ребенок вырастет настоящим танцором.
"Победитель следующего сезона (если он будет) "Танцы со звездами", можете не спорить. Примите как должное. Хорошо, что в мать пошла", - написала Слава, отметив в посте экса Эдгара.
"Грация и красота", "Какой зажигательный танец", "Абсолютно любовь", - засыпали ребенка и его танец комплиментами.
Также на днях Слава отпраздновала 6-летие своего сына Леонарда. Она назвала его "не по годам умный мальчиком" и посетовала, что не знает, куда так несется время, ведь ему уже целых шесть".
Слава Каминская показала своих детей (видео, фото: www.instagram.com/babaslavka/)
"Мой первый ребенок. Моя главная трансформация. Я ждала, волновалась, волновалась и ждала. Но ты оказался в миллиарды раз лучше, умнее, талантливее, чем я представляла даже в самых смелых мечтах", - растрогала фанатов певица.
Ранее Слава Каминская в интервью известному украинскому глянцу рассказала о разводе. Певица призналась, что, хоть это было сложно, ей удалось выйти из пережитого другим человеком, с позитивным мышлением.