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Грация и красота: Слава Каминская показала победителя нового сезона Танцев со звездами

Новина українською → Вторник 15 декабря 2020 15:37
Грация и красота: Слава Каминская показала победителя нового сезона Танцев со звездами Слава Каминская (www.instagram.com/babaslavka/)
Автор: Lite

Слава Каминская не устает шокировать своих подписчиков. Недавно она призналась, что до сих пор любит бывшего мужа Эдгара Каминского, она выставила совместное с ним фото, подписав снимок в духе "вчера не мой, а сегодня опять мой".

Теперь Слава показала свою дочь Лауру, та передвигается по кухне походкой а-ля классические танцы. Сразу видно, ребенок вырастет настоящим танцором.

"Победитель следующего сезона (если он будет) "Танцы со звездами", можете не спорить. Примите как должное. Хорошо, что в мать пошла", - написала Слава, отметив в посте экса Эдгара.

"Грация и красота", "Какой зажигательный танец", "Абсолютно любовь", - засыпали ребенка и его танец комплиментами.

Также на днях Слава отпраздновала 6-летие своего сына Леонарда. Она назвала его "не по годам умный мальчиком" и посетовала, что не знает, куда так несется время, ведь ему уже целых шесть".

Грация и красота: Слава Каминская показала победителя нового сезона Танцев со звездамиСлава Каминская показала своих детей (видео, фото: www.instagram.com/babaslavka/)

"Мой первый ребенок. Моя главная трансформация. Я ждала, волновалась, волновалась и ждала. Но ты оказался в миллиарды раз лучше, умнее, талантливее, чем я представляла даже в самых смелых мечтах", - растрогала фанатов певица.

Ранее Слава Каминская в интервью известному украинскому глянцу рассказала о разводе. Певица призналась, что, хоть это было сложно, ей удалось выйти из пережитого другим человеком, с позитивным мышлением.

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