Слава Каминская в роскошном "свадебном" наряде заговорила о походе в ЗАГС: "настоящая невеста"

Так, звезда появилась на конкурсе Mrs. Ukraine International 2021 в столичном банкет-холле Regent Hill в платье настоящей невесты. Пышный приталенный наряд цвета шампань с экстремальным декольте и объемными рукавами, а также шлейфом сидел на артистке как влитой. К слову, платье Славы – творения украинского дизайнера и подруги артистки Эльвиры Гасановой.

Она дополнила вечерний образ высокой нарядной прической, выпустив пару завитков на лицо, сделала яркий макияж с акцентом на глаза с серебряными тенями и дополнила торжественный образ серьгами-цветками, усыпанными камнями, и маленьким клатчем.

"В таком образе выхожу редко, но метко. Можно было сразу в ЗАГС, но, Слава Богу, смелых добровольцев не нашлось", - оставила шутливую подпись артистка.

Слава Каминская ошеломила появлением в роскошном белоснежном наряде (фото: instagram.com/babaslavka)

"Ты была невероятной! Затмила всех", - оставила комплимент для Славы жена Владимира Остапчука, Кристина. "Роскошный образ!" - подтвердила новая "Холостячка" Злата Огневич.

Также на Каминскую посыпался шквал комплиментов и от других подписчиков.