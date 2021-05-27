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Слава Каминская в роскошном "свадебном" наряде заговорила о походе в ЗАГС: "настоящая невеста"

Автор: Lite

Слава Каминская буквально на днях готова представить клип на вторую сольную песню, а пока она мастерски интригует поклонников: то покажет постельное фото в прозрачном халате, то похвастается аппетитными формами в ультра коротком платье-пиджаке. А вот во время выхода в свет экс-участница НеАнгелов и вовсе ошеломила появлением в свадебном атласном наряде с пышной юбкой.

Свежими фотоснимками певица поделилась в Instagram.

Так, звезда появилась на конкурсе Mrs. Ukraine International 2021 в столичном банкет-холле Regent Hill в платье настоящей невесты. Пышный приталенный наряд цвета шампань с экстремальным декольте и объемными рукавами, а также шлейфом сидел на артистке как влитой. К слову, платье Славы – творения украинского дизайнера и подруги артистки Эльвиры Гасановой.

Она дополнила вечерний образ высокой нарядной прической, выпустив пару завитков на лицо, сделала яркий макияж с акцентом на глаза с серебряными тенями и дополнила торжественный образ серьгами-цветками, усыпанными камнями, и маленьким клатчем.

"В таком образе выхожу редко, но метко. Можно было сразу в ЗАГС, но, Слава Богу, смелых добровольцев не нашлось", - оставила шутливую подпись артистка.

Слава Каминская ошеломила появлением в роскошном белоснежном наряде (фото: instagram.com/babaslavka)

"Ты была невероятной! Затмила всех", - оставила комплимент для Славы жена Владимира Остапчука, Кристина. "Роскошный образ!" - подтвердила новая "Холостячка" Злата Огневич.

Также на Каминскую посыпался шквал комплиментов и от других подписчиков.

  • Настоящая невеста
  • Королева
  • Слов нет просто супер красиво
  • Боже, какая ты красивая
  • Как всегда. Вы очень красивая и платье шикарное
  • Как всегда на высоте
  • Барби, куколка. Необыкновенно красивая
  • Тот случай, когда красота затмила самое прекрасное платье
  • Бомба, петарда, ракета. Слава, Вы просто обворожительно красивы
  • Шикарная женщина

Напомним, что ранее бывший супруг Славы, Эдгар Каминский высказался о трудностях общения с певицей и разводе.

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Новости Украины НеАнгелыСлава Каминская