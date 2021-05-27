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Слава Камінська в розкішному "весільному" вбранні заговорила про похід в РАГС: "справжня наречена"

Автор: Lite

Слава Камінська буквально днями готова представити кліп на другу сольну пісню, а поки вона майстерно інтригує шанувальників: то покаже постільна фото в прозорому халаті, то похвалиться апетитними формами в ультра короткій сукні-піджаку. А ось під час виходу в світ екс-учасниця НеАнгелів і зовсім приголомшила появою у весільному атласному вбранні з пишною спідницею.

Свіжими фотознімками співачка поділилася в Instagram.

Так, зірка з'явилася на конкурсі Mrs. Ukraine International 2021 у столичному банкет-холі Regent Hill у сукні справжньої нареченої. Пишний приталений наряд кольору шампань з екстремальним декольте і об'ємними рукавами, а також шлейфом сидів на артистці як влитий. До слова, сукня Слави - творіння українського дизайнера і подруги артистки Ельвіри Гасанової.

Вона доповнила вечірній образ високою ошатною зачіскою, випустивши пару завитків на обличчя, зробила яскравий макіяж з акцентом на очі зі срібними тінями і доповнила урочистий образ сережками-квітками, посипаними камінням, і маленьким клатчем.

"У такому образі виходжу рідко, але влучно. Можна було відразу в РАГС, але, Слава Богу, сміливих добровольців не знайшлося", - залишила жартівливий підпис артистка.

Слава Камінська приголомшила появою в розкішному білосніжному вбранні (фото: instagram.com/babaslavka)

"Ти була неймовірною! Затьмарила всіх", - залишила комплімент для Слави дружина Володимира Остапчука, Христина. "Розкішний образ!"- підтвердила нова "Холостячка" Злата Огневич.

Також на Камінську посипався шквал компліментів і від інших передплатників.

  • Справжня наречена
  • Королева
  • Слів немає просто супер красиво
  • Боже, яка ти красива
  • Як завжди. Ви дуже красива і плаття шикарне
  • Як завжди на висоті
  • Барбі, лялечка. Надзвичайно красива
  • Той випадок, коли краса затьмарила найпрекрасніше плаття
  • Бомба, петарда, ракета. Слава, ви просто чарівно красиві
  • Шикарна жінка

Нагадаємо, що раніше колишній чоловік Слави, Едгар Камінський висловився про труднощі спілкування зі співачкою і розлучення.

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Новини України НеАнгелыСлава Камінська