Слава Камінська в розкішному "весільному" вбранні заговорила про похід в РАГС: "справжня наречена"

Так, зірка з'явилася на конкурсі Mrs. Ukraine International 2021 у столичному банкет-холі Regent Hill у сукні справжньої нареченої. Пишний приталений наряд кольору шампань з екстремальним декольте і об'ємними рукавами, а також шлейфом сидів на артистці як влитий. До слова, сукня Слави - творіння українського дизайнера і подруги артистки Ельвіри Гасанової.

Вона доповнила вечірній образ високою ошатною зачіскою, випустивши пару завитків на обличчя, зробила яскравий макіяж з акцентом на очі зі срібними тінями і доповнила урочистий образ сережками-квітками, посипаними камінням, і маленьким клатчем.

"У такому образі виходжу рідко, але влучно. Можна було відразу в РАГС, але, Слава Богу, сміливих добровольців не знайшлося", - залишила жартівливий підпис артистка.

Слава Камінська приголомшила появою в розкішному білосніжному вбранні (фото: instagram.com/babaslavka)

"Ти була неймовірною! Затьмарила всіх", - залишила комплімент для Слави дружина Володимира Остапчука, Христина. "Розкішний образ!"- підтвердила нова "Холостячка" Злата Огневич.

Також на Камінську посипався шквал компліментів і від інших передплатників.