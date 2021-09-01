Слава Каминская воссоединилась с экс-супругом по особому поводу: "мама счастлива"

На первом снимке певица позирует в обнимку с бывшим, а рядом стоят их замечательные малыши – первоклассник Леонард и малышка Лаура я стильном ярком брючном костюме цвета фуксии. Также с любимыми внуками позируют обе бабушки: мама Славы – Тамара и мама Эдгара – Людмила.

Слава показала первый звонок сына-первоклассника (фото: instagram.com/babaslavka)

"Птичка в клетке. Гордо в полном составе провели Лео в первый класс. Папины гены, конечно, держат меня в полном спокойствии за успеваемость нашего не по годам умного сына, поэтому, в целом, мама счастлива. Хоть и было не по-детски волнительно, в последний раз я испытывала схожие чувства, когда мы вели детей в сад, а потом прятались в кустах, наблюдая. В общем, в добрый путь, наш прекрасный мальчик", - обратилась к первокласснику Леонарду его звездная мама.

Слава поделилась трогательными моментами с детьми (фото: instagram.com/babaslavka)

Эдгар также показал фото сына-школьника и доченьки, которая уже в следующем году догонит братика. На одном из снимков заботливый отец целует взволнованного первоклассника, отправляя его в добрый путь к новым знаниям.

"Первый класс. Лаура поздравляет Леонарда с новым этапом в его жизни. Эти фото искренне передают переживания и радость всей нашей семьи. Леонард, мы желаем тебе успехов в достижении новых целей. Ты наша гордость", - заверил сына гордый отец.

Эдгар запечатлил на камеру самые трогательные момент на школьной линейке (фото: instagram.com/edgar_kaminskyi)

Звездные друзья счастливых взволнованных родителей поздравили их со знаковым событием в жизни семьи и оставили теплые слова и напутствия. Поклонники певицы также поделились своими впечатлениями от фото.