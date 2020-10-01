Слава из НеАнгелов высказалась о своих пластических операциях и диетах: всех все устраивает

Слава Каминская из группы НеАнгелы не скрывает, что прибегала к помощи платических хирургов – она увеличила грудь и сделала ринопластику. Правда, певице приписывают еще ряд манипуляций с внешностью, которые она отрицает. Об отношении к измнениям в себе и собственной системе питания, а также маленьких слабостях Слава рассказала в прграмме "Прямой вопрос".

Певица не видит ничего плохого в уколах красоты и продлению молодости с помощью последних достижений косметологической сферы.

"Возраст никого не обойдет стороной. Каждая женщина себя хочет как-то поддерживать. Почему нет? Абсолютно спокойно об этом говорю", - заявляет Слава.

Слава Каминская не скрывает, что делала пластику (фото: instagram.com/babaslavka)

Артистка отмечает, что хирургические вмешательства помогли ей поверить в себя. "Это моя уверенность в себе. Я себя уже по-другому ощущаю. Мы же волосы наращиваем, ногти наращиваем, красим ресницы. Это тоже неестественно", - аргументирует певица.

Она давно увеличила грудь и пока заменять импланты не собирается, более того – ее нового мужчину во внешнем облике артистки все устраивает.

"Я со своими имплантами двоих детей откормила. И очень довольна, и не только я. Если нужно будет, я замену сделаю. Пока все идеально. Все всех устраивает", - улыбается артистка.

По словам звезды, ее возлюбленный никогда не позволит себе сделать ей замечание по этому повод или попросить изменить что-то в себе.

Слава Каминская для нового возлюбленного - принцесса в любом виде (фото: instagram.com/babaslavka)

"Мой мужчина никогда такого не скажет. Я для него принцесса, в каком бы виде я не находилась. Я сама вижу, что мне надо делать", - заявляет артистка.

Дочери она не собирается запрещать в будущем прибегать к помощи пластических хирургов. "Хочешь – делай. Это твой выбор – почему нет. Если это делает кого-то счастливым", - считает Слава.

А вот диеты и правильное питание даются артистке с трудом. Она не скрывает, что любит фаст-фуд и может позволить себе лишнее.

"Сейчас на салатах сижу. Но это очень невкусно. Я люблю поесть. Жестко диеты не придерживаюсь. Я ночью могу встать и котлет наесться. Когда танцевала – пофиг. Можно было есть все, что угодно", - рассказала певица.

Слава не видит ничего страшного в пластической хирургии и эстетической медицине

Напомним, что ранее Слава Каминская раскрыла правду о своем новом возлюбленном.

Кстати, Слава Каминская заинтриговала совместными кадрами с экс-партнером по "Танцам со звездами 2020" Дмитрием Дикусаром. Пара вместе посетила светское мероприятие.