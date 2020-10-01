Слава з НеАнгелів висловилася про свої пластичні операції і дієти: всіх все влаштовує

Слава Камінська з гурту НеАнгели не приховує, що вдавалася до допомоги платических хірургів – вона збільшила груди і зробила ринопластику. Правда, співачці приписують ще ряд маніпуляцій із зовнішністю, які вона заперечує. Про ставлення до змін у собі та власній системі харчування, а також маленьких слабкостях Слава розповіла у програмі "Пряме питання".

Співачка не бачить нічого поганого в уколах краси і продовженні молодості з допомогою останніх досягнень косметологічної сфери.

"Вік нікого не обійде стороною. Кожна жінка хоче себе якось підтримувати. Чому ні? Абсолютно спокійно про це кажу", - заявляє Слава.

Слава Камінська не приховує, що робила пластику (фото: instagram.com/babaslavka)

Артистка зазначає, що хірургічні втручання допомогли їй повірити в себе. "Це моя впевненість у собі. Я себе вже по-іншому відчуваю. Ми ж волосся нарощуємо, нарощуємо нігті, фарбуємо вії. Це теж неприродно", - аргументує співачка.

Вона давно збільшила груди і поки замінювати імпланти не збирається, більше того – її нового чоловіка у зовнішньому вигляді артистки все влаштовує.

"Я зі своїми імплантами двох дітей відгодувала. І дуже задоволена, і не тільки я. Якщо потрібно буде, я зроблю заміну. Поки все ідеально. Все всіх влаштовує", - посміхається артистка.

За словами зірки, її коханий ніколи не дозволить собі зробити їй зауваження з цього приводу, чи попросити змінити щось в собі.

Слава Камінська для нового коханого - принцеса в будь-якому вигляді (фото: instagram.com/babaslavka)

"Мій чоловік ніколи такого не скаже. Я для нього принцеса, в якому б вигляді я не була. Я сама бачу, що мені треба робити", - заявляє артистка.

Дочці вона не збирається забороняти в майбутньому вдаватися до допомоги пластичних хірургів. "Хочеш – роби. Це твій вибір – чому ні. Якщо це робить когось щасливим", - вважає Слава.

А ось дієти і правильне харчування даються артистці нелегко. Вона не приховує, що любить фаст-фуд і може дозволити собі зайве.

"Зараз на салатах сиджу. Але це дуже несмачно. Я люблю поїсти. Жорстко дієти не дотримуюся. Я вночі можу встати і котлет наїстися. Коли танцювала – пофіг. Можна було їсти все, що завгодно", - розповіла співачка.

Слава не бачить нічого страшного в пластичної хірургії і естетичній медицині

Нагадаємо, що раніше Слава Камінська розкрила правду про свого нового коханого.

До речі, Слава Камінська заінтригувала спільними кадрами з екс-партнером по "Танцях з зірками 2020" Дмитром Дікусаром. Пара разом відвідала світський захід.