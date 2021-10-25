Славия рассказала правду о разводе с DZIDZIO

Девушка говорит, что с Михаилом они поддерживают дружеские отношения. И официально они до сих пор не разведены.

"Этап развода, раздел имущества продолжается. И у нас все происходит мирно, по-дружески и любя", - поделилась она.

Экс-жена DZIDZIO - Славия (фото: instagram.com/slavia_official)

Интересно, что экс-супруг лично не приглашал ее на премьеру своего фильма.

"Михаил всегда очень занят. Поэтому я знаю, куда звонить, у кого спрашивать. Своих надо всегда поддерживать. Я хочу, чтобы Михаил заработал деньги уже наконец на этом фильме. Потому что очень много сил он вкладывает в творчество. Он живет этим, не спит, не ест, бедный похудел, бегает здесь", - сказала Ярослава.

Славия на премьере фильма "Де гроші?" (фото: instagram.com/slavia_official)