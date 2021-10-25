Славія розповіла правду про розлучення з DZIDZIO

Дівчина каже, що з Михайлом вони підтримують дружні стосунки. І офіційно вони ще досі не розлучені.

"Етап розлучення, розподіл майна триває. І в нас все відбувається мирно, по-дружньому і любя", - поділилася вона.

Екс-дружина DZIDZIO - Славія (фото: instagram.com/slavia_official)

Цікаво, що екс-чоловік особисто не запрошував її на прем’єру свого фільму.

"Михайло завжди дуже зайнятий. Тому я знаю, куди дзвонити, в кого питати. Своїх треба завжди підтримувати. Я хочу, щоб Михайло заробив гроші вже нарешті на цьому фільмі. Тому що дуже багато сил він вкладає у творчість. Він живе цим, не спить, не їсть, бідний схуднув, бігає тут", - сказала Ярослава.

Славія на прем'єрі фільму "Де гроші?" (Фото: instagram.com/slavia_official)