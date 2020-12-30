"След" тянулся долго: Лилия Ребрик озадачила сеть архивными фото в знаковом образе

Лилия Ребрик всегда заряжает поклонников оптимизмом и мотивирует их, делится личным опытом и дает советы, а также рассказывает о знаковых событиях своей жизни. Накануне Нового года ведущая решила поделиться своими детскими и юношескими фото из личного архива и рассказать о своей главной и знаковой роли на всех новогодних праздниках на протяжении долгих лет.

На фото маленькая Лилия позирует в костюме Снегурочки рядом с бородатым Дедом Морозом, а затем уже юная красавица-начинающая актриса кружит в вальсе с моложавым Дедушкой Морозом.

"Снежинка, звездочка, зайка, снеговик ... А мне в детстве, считай, повезло: я сразу попала в высшую лигу и стала ... Снегурочкой! Мечта всех девочек у меня осуществилась быстрее, чем я этого успела пожелать! И "след" Снегурочки за мной долго тянулся. Я играла эту роль и в саду, и в школе, и в институте, я даже уже в театре работала и все равно была Снегурочкой, но тогда уже "на большой сцене" - в Молодом театре, в Украинском доме и во дворце "Украина!" - вспомнила о собственном "послужном списке" актриса.

Лилия Ребрик поделилась детскими и юношескими фото (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

К слову, фото "взрослой" Снегурочки ведущей прислали поклонники и поинтересовались, она ли на этих кадрах – знаменитость подтвердила их догадки.

Подписчики тут же отметили, что младшая дочь Лилии, Полина, оказалась копией мамы – такой вывод они сделали, глядя на детское фото ведущей. Некоторые поклонницы артистки даже вспомнили, то в их архиве есть фото со Снегурочкой Лилией.

Напомним, что ранее Лилия Ребрик в нежно-розовом шелковом платье покорила нежностью.