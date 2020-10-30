До слез: Ким Кардашьян растрогала сеть необычным подарком от Канье Уэста

Ким Кардашьян, которая на днях раскрыла подробности празднования своего 40-летия, продолжает ошеломлять сеть. Теперь настал черед демонстрировать подарки. И самым трогательным и оригинальным из них стал презент от любимого супруга - Канье Уэста. 43-летний рэп-исполнитель преподнес супруге голограмму ее отца - Роберта Кардашьяна, который покинул мир в 2003-м году.

Ким с отцом и сестрой (фото: instagram.com/kimkardashian)

Видео, где Роберт предстал с поздравительной речью для любимой дочери, Ким выложила у себя на странице. "Голограмма с небес. На день рождения Канье подарил мне самый продуманный подарок в жизни. Особый сюрприз с небес. Голограмма моего отца. Это настолько реалистично, что мы смотрели его снова и снова, наполненные слезами и эмоциями. Я даже не могу описать, что это значило для меня и моих сестер, моего брата, моей мамы и ближайших друзей, которые переживали это со мной вместе. Большое спасибо, Канье, за это воспоминание, которое останется на всю жизнь", - написала она.



Голограмма вышла очень реалистичной (видео: instagram.com/kimkardashian)

А сеть просто взорвалась трогательными комментариями. "Я просто плачу от этого", "Это самый особенный подарок в мире", "Он даже не мой отец, но я просто плачу", "Мои глаза мокрые", - пишут восторженные поклонники. "С днем рождения, это так прекрасно", - не удержалась и Дженнифер Лопес.

Напомним, Ким Кардашьян и все ее сестры обожают отца и часто публикуют совместные архивные фото с ним.