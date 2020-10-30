До сліз: Кім Кардашьян зворушила мережа незвичайним подарунком від Каньє Уеста

Кім Кардашьян, яка днями розкрила подробиці святкування свого 40-річчя, продовжує приголомшувати мережу. Тепер настала черга демонструвати подарунки. І найбільш зворушливим і оригінальним з них став презент від коханого чоловіка - Каньє Уеста. 43-річний реп-виконавець подарував дружині голограму її батька - Роберта Кардашьяна, який покинув світ в 2003-му році.

Кім з батьком і сестрою (фото: instagram.com/kimkardashian)

Відео, де Роберт постав з вітальною промовою для улюбленої дочки, Кім виклала у себе на сторінці. "Голограма з небес. На день народження Каньє подарував мені найбільш продуманий подарунок в житті. Особливий сюрприз з небес. Голограма мого батька. Це настільки реалістично, що ми дивилися його знову і знову, наповнені сльозами і емоціями. Я навіть не можу описати, що це значило для мене й моїх сестер, мого брата, до моєї мами і найближчих друзів, які переживали це зі мною разом. Велике спасибі, Каньє, за цей спогад, який залишиться на все життя", - написала вона.



Голограма вийшла дуже реалістичною (відео: instagram.com/kimkardashian)

А мережа просто вибухнула зворушливими коментарями. "Я просто плачу від цього", "Це найбільш особливий подарунок у світі", "Він навіть не мій батько, але я просто плачу", "Мої очі мокрі", - пишуть захоплені шанувальники. "З днем народження, це так прекрасно", - не втрималася і Дженніфер Лопес.

Нагадаємо, Кім Кардашьян і всі її сестри обожнюють батька і часто публікують спільні архівні фото з ним.