"Слезы гордости за страну": Кравец, Горбунов, Подкопаева и Руслана расчувствовались на важном мероприятии

Юрий показал кадры, сделанные во время торжественной церемонии открітия Географического центра Украины, расположенного в Черкасской области. На групповом фото можно увидеть самого ведущего, первую леди "Квартала 95" Елену Кравец в розовом костюме, Руслану с украинским флагом на плечах и Лилию Подкопаеву в белоснежносм элегантном костюме.

"Сьогодні мали честь відкрити Географічний центр України і бути присутніми на піднятті Прапора України! З Днем Прапора,рідна країно!" - поздравил украинцев шоумен.

Украинские знаменитости открыли Географический центр Украины (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Елена Кравец показала в Stories больше снимков с мероприятия и поделилась своими впечатлениями, растрогавшись до слез.

"С Днем Флага тебя, родная земля!" - эмоционально подписала она кадр с присутствующими на торжественном мероприятии коллегами и друзьями.

Также актриса поделилась фото с ранней репетиции, где можно увидеть готовых к выступлению барабанщиков в форме. "6.15 утра. Репетиция торжественного открытия Географического центра Украины в Черкасской области", - написала она.

Елена Кравец показала репетицию к знаковому событию в истории Украины (фото: instagram.com/lennykravets)

"А потом было много солнца, стихов и, конечно, слез из-за чувства гордости за страну и трогательности момента", - призналась Кравец.

Елена не смогла сдержать слез на государственном мероприятии (фото: instagram.com/lennykravets)

Также Елена поделилась закулисным фото с Горбуновым и Подкопаевой. "Приятные встречи", - коротко подписала она расслабленный кадр с коллегами в гримерке.

Елена показала теплую встречу с Юрием и Лилией (фото: instagram.com/lennykravets)