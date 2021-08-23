"Сльози гордості за країну": Кравець, Горбунов, Подкопаєва і Руслана розчулилися на важливому заході

Юрій показав кадри, зроблені під час урочистої церемонії відкриття географічного центру України, розташованого в Черкаській області. На груповому фото можна побачити самого ведучого, першу леді "Кварталу 95" Олену Кравець в рожевому костюмі, Руслану з українським прапором на плечах і Лілію Подкопаєву в білосніжному елегантному костюмі.

"Сьогодні мали честь відкрити Географічний центр України і бути присутніми на піднятті Прапора України! З Днем Прапора,рідна країно!"- привітав українців шоумен.

Українські знаменитості відкрили Географічний центр України (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Олена Кравець показала в Stories більше знімків з заходу і поділилася своїми враженнями, зворушившись до сліз.

"З Днем Прапора тебе, рідна земле!"- емоційно підписала вона кадр з присутніми на урочистому заході колегами та друзями.

Також акторка поділилася фото з ранньої репетиції, де можна побачити готових до виступу барабанщиків у формі. "6.15 ранку. Репетиція урочистого відкриття Географічного центру України в Черкаській області", - написала вона.

Олена Кравець показала репетицію до знакової події в історії України (фото: instagram.com/lennykravets)

"А потім було багато сонця, віршів і, звичайно, сліз від почуття гордості за країну і зворушливості моменту", - зізналася Кравець.

Олена не змогла стримати сліз на державному заході (фото: instagram.com/lennykravets)

Також Олена поділилася закулісним фото з Горбуновим і Подкопаєвою. "Приємні зустрічі", - коротко підписала вона розслаблений кадр з колегами в гримерці.

Олена показала теплу зустріч з Юрієм і Лілією (фото: instagram.com/lennykravets)