Слишком хороша: Барбара Палвин очаровала сеть натуральной красотой

Барбара Палвин позирует в белой футболке с надписью Acqua For Life, синий цвет которой прекрасно сочетается с голубыми глазами модели. Макияж ей сделали легкий и ненавязчивый, натуральные тона призваны были только усилить природную привлекательность девушки.

Барбара Палвин в новом образе (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

"ACQUA EMPOWERS WOMEN. Вода и женщины связаны неразрывной связью, поскольку женщины часто несут основную ответственность за сбор воды. Каждый день женщины по всему миру тратят в общей сложности 200 миллионов часов на сбор воды. Поскольку сегодня Международный женский день, мы празднуем расширение прав и возможностей женщин и достижение женщинами независимости благодаря наличию чистой воды. За последние 11 лет инициатива Джорджио Армани Acqua For Life сосредоточилась на обеспечении всеобщего доступа к питьевой воды в маловодных регионах. Мы понимаем, что когда дома снабжены водой, женщины могут поддерживать крепкое здоровье, получать образование и делать малый бизнес... Это помогает им полностью раскрыть свой потенциал", - написала Палвин.

"Ты невероятная", "Слишком красивая", "Как можно быть такой идеальной", "Слишком хороша", - тут же взорвалась сеть в ответ.