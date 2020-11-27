Слишком красивая: Юлия Санина восхитила сеть стильным каре

Юлия Санина, одна из главных звезд проекта "Танцы со звездами 2020", не забывает о своей Insta-армии поклонников, певица частенько радует их новыми душевными постами.

А еще Санина не раз признавалась, что просто обожает менять образы, новая прическа, макияж и наряд моментально превращают звезду в кого-то нового! За это, по признанию Юлии, она просто обожает свою профессию и рада тому, что принимает участие в главном танцевальном проекте страны.

Подтверждение тому - новый пост Саниной в микроблоге: Юлия снова блондинка, короткое каре, яркий макияж и незабываемые номера! Певица поделилась фото, которые остались с участия в проекте, предложив под ними задавать ей интересующие фанатов вопросы.

Юлия Санина: хороша в любом образе (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

Фанаты еле сдержались от Юлиного великолепия и написали в комментариях, что она "слишком красивая".

Напомним, что недавно Юлия в своем Instagram показала трогательное семейное фото с мужем и подросшим сыном. На черно-белом снимке вся семья смотрит в кадр, супруг Саниной, продюсер The Hardkiss Валерий Бебко, улыбается, а вот у сыночка Дани серьезное лицо.