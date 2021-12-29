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Слишком волнительно: Эмма Уотсон впервые рассказала о любви к Тому Фелтону и желании покинуть "Гарри Поттера"

Новина українською →
Среда 29 декабря 2021 17:32
Слишком волнительно: Эмма Уотсон впервые рассказала о любви к Тому Фелтону и желании покинуть "Гарри Поттера" Эммв Уотсон (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Накануне премьеры спецэпизода "Гарри Поттера", которая состоится 1 января, герои киносказки дают многочисленные интервью, в которых раскрывают профессиональные и личные секреты.

Так, 31-летняя Эмма Уотсон рассказала о своей любви к 34-летнему Тому Фелтону. А также о том, почему она чуть не ушла с проекта.

Во время выхода первой части киносказки – "Гарри Поттер и философский камень" – Эмме было 11 лет, и она была беззаветно влюблена в Фелтону, который был крутым 14-летним парнем.

Но эта любовь оказалась невзаимной, а приносила актрисе страдания. Том видел в ней не девушку, а младшую сестру.

"Я вошла в комнату, где у нас были занятия. Задание, которое нам дали, заключалось в том, чтобы нарисовать, как, по нашему мнению, выглядит Бог. Том нарисовал девушку в кепке задом наперед на скейтборде. И я просто влюбилась в него.

Я приходила каждый день и искала его номер в вызывном листе. И если его имя было в нем, это был очень волнительный день. Он был на три года старше меня и относился ко мне как к младшей сестре", – поделилась Эмма в шоу in The Great Hall.

Слишком волнительно: Эмма Уотсон впервые рассказала о любви к Тому Фелтону и желании покинуть &quot;Гарри Поттера&quot;

Том Фелтон очаровал Эмму сразу (фото: Getty Images)

Том подтвердил, что знал о чувствах Уотсон. И рассказал, что всегда относился к Эмме с трепетом. Более того – до сих пор испытывает к ней нежные чувства.

"Я стал ее оберегать. Я всегда был к ней неравнодушен и до сих пор питаю к ней нежные чувства. Это всегда было что-то вроде родства", – сказал он.

Также Эмма пережила огромный стресс из-за стремительной популярности. По словам девушки, она была крайне подавлена и напугана славой и даже мечтала уйти проекта.

Слишком волнительно: Эмма Уотсон впервые рассказала о любви к Тому Фелтону и желании покинуть &quot;Гарри Поттера&quot;Руперт Гринт также хотел уйти с проекта (фото: Getty Images)

Такие чувства были знакомы и Руперту Гринту, который признался: "Я испытывал то же, что и Эмма, когда думал о том, какой была бы жизнь, если бы я тогда ушел из проекта".

Ранее мы писали, как сегодня выглядят и чем занимаются актеры "Гарри Поттера".

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