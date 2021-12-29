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Занадто хвилююче: Емма Уотсон вперше розповіла про любов до Тома Фелтона і бажання покинути "Гаррі Поттера"

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Середа 29 грудня 2021 17:32
Занадто хвилююче: Емма Уотсон вперше розповіла про любов до Тома Фелтона і бажання покинути "Гаррі Поттера" Эммв Уотсон (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Напередодні прем'єри спецепізоду "Гаррі Поттера", яка відбудеться 1 січня, герої кіноказки дають численні інтерв'ю, в яких розкривають професійні та особисті секрети.

Так, 31-річна Емма Уотсон розповіла про свою любов до 34-річного Тома Фелтона. А також про те, чому вона мало не пішла з проекту.

Під час виходу першої частини кіноказки – "Гаррі Поттер і філософський камінь" – Еммі було 11 років, і вона була беззавітно закохана в Фелтона, який був крутим 14-річним хлопцем.

Але ця любов виявилася невзаємною, а приносила актрисі страждання. Том бачив у ній не дівчину, а молодшу сестру.

"Я увійшла в кімнату, де у нас були заняття. Завдання, яке нам дали, полягало в тому, щоб намалювати, як, на нашу думку, виглядає Бог. Том намалював дівчину в кепці задом наперед на скейтборді. І я просто закохалася в нього.

Я приходила кожен день і шукала його номер в викличному аркуші. І якщо його ім'я було в ньому, це був дуже хвилюючий день. Він був на три роки старший за мене і ставився до мене як до молодшої сестри", – поділилася Емма в шоу in The Great Hall.

Занадто хвилююче: Емма Уотсон вперше розповіла про любов до Тома Фелтона і бажання покинути &quot;Гаррі Поттера&quot;

Том Фелтон зачарував Емму відразу (фото: Getty Images)

Том підтвердив, що знав про почуття Уотсон. І розповів, що завжди ставився до Емми з трепетом. Більш того – досі відчуває до неї ніжні почуття.

"Я став її оберігати. Я завжди був до неї небайдужий і досі маю ніжні почуття. Це завжди було щось на зразок спорідненості", – сказав він.

Також Емма пережила величезний стрес через стрімку популярність. За словами дівчини, вона була вкрай пригнічена і налякана славою і навіть мріяла піти.

Занадто хвилююче: Емма Уотсон вперше розповіла про любов до Тома Фелтона і бажання покинути &quot;Гаррі Поттера&quot;Руперт Грінт також хотів піти з проекту (credit: Getty Images)

Такі почуття були знайомі і Руперту Грінту, який зізнався: "Я відчував те ж, що і Емма, коли думав про те, яким було б життя, якби я тоді пішов з проекту".

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