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"Словно 18-летняя": Каменских в крошечных шортиках покорила внешним видом среди пальм

Автор: Ольвия Агаркова

Настя Каменских радует поклонников интересным и горячим контентом в соцсетях. Певица является еще и популярным блогером, а также уверенно покоряет TikTok. К слову, ее муж Потап как-то даже в шутку пожаловался на жизнь с заядлой тиктокершой, которая постоянно снимает себя, куда бы они не пошли. А еще артистка обожает формат "воркейшн", когда можно легко совмещать работу и отдых.

Так, Настя вылетела в Шарм-эль-Шейх, о чем тут же сообщила поклонникам, показав первые эффектные фото из Египта в Instagram.

Настя позирует на фоне колон и пальм в черных коротких рваных джинсовых шортах с высокой посадкой – талию она подчеркнула широким поясом. Девушка выбрала черную футболку с крупным принтом и белые стильные высокие кросовки. Расслабленный повседневный образ звезды довершила ее любимая небольшая сумока-круассан от PRADA. Она предпочла легкий макияж и укладку с эффектом влажных волос.

Настя Каменских показала расслабленный эффектный образ (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя показала оттенки своего настроения на парочке эффектных эмоциональных снимков и сорвала овации поклонников. Многие из них отметили, то на фото Настя выглядит словно 18-летняя девчонка.

  • Лучезарная
  • Такая милаха, девчуля 18 лет
  • Помолодела
  • Обаятельная красотка
  • Это не ножки, это волшебство!
  • Ты супер
  • А тут Настя худенькая
  • Шикарная Настя
  • Непревзойденная

Напомним, что ранее Настя Каменских взбудоражила сеть фотосессией в красном микробикини и вызвала бурные обсуждения откровенного образа.

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Настя Каменских