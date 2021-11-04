"Словно 18-летняя": Каменских в крошечных шортиках покорила внешним видом среди пальм

Настя Каменских радует поклонников интересным и горячим контентом в соцсетях. Певица является еще и популярным блогером, а также уверенно покоряет TikTok. К слову, ее муж Потап как-то даже в шутку пожаловался на жизнь с заядлой тиктокершой, которая постоянно снимает себя, куда бы они не пошли. А еще артистка обожает формат "воркейшн", когда можно легко совмещать работу и отдых.