"Немов 18-річна": Каменських у крихітних шортиках підкорила зовнішнім виглядом серед пальм

Настя Каменських радує шанувальників цікавим і гарячим контентом в соцмережах. Співачка є ще й популярним блогером, а також впевнено підкорює TikTok. До слова, її чоловік Потап якось навіть жартома поскаржився на життя із завзятою тіктокершою, яка постійно знімає себе, куди б вони не пішли. А ще артистка обожнює формат "воркейшн", коли можна легко поєднувати роботу і відпочинок.