UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Словно девчонка: 53-летняя Николь Кидман восхитила молодым внешним видом

Автор: Lite

Николь Кидман - одна из самых популярных в мире голливудских актрис - восхитила новым роскошным образом. Он сделал ее милой и трогательной, "убавив" ей зрительно пару десятков лет. Молодой внешний вид звезды покорил фанатов.

Снимок актрисы появился в ее блоге сети Instagram.

Николь Кидман позирует в крошечном мини-платье с кружевными оборками на груди и пышной юбкой. Дополнили лук фиолетовые босоножки на шпильках. Воздушный легкий наряд сделал стройную фигуру 53-летней актрисы просто совершенной: тонкие руки, осиная талия и точеные ноги… Кажется, Николь не только не меняется с годами, а даже становится еще более красивой. Свою роль сыграли также свежие краски в макияже и безупречная укладка.

"Лавандовые вибрации", - написала голливудская красавица под фото. А поклонники не пожалели комплиментов в ответ. "Какая же ты хорошенькая", "Лавандовый - точно твой цвет", "Любовь", "Восхитительна", "Прекрасна", "Николь, твои лавандовые вибрации такие же красивые, как и ты", "Ты прекрасна", "Икона", "Удивительная", - не могут остановиться фанаты.

Николь Кидман в новом образе (фото: instagram.com/nicolekidman)

Ранее Николь похвасталась стройной фигурой в откровенном топе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины молодежьактрисаНиколь Кидманфигурамодамодель