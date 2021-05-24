RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Немов дівчисько: 53-річна Ніколь Кідман захопила молодим зовнішнім виглядом

Автор: Lite

Ніколь Кідман - одна з найпопулярніших у світі голлівудських актрис - захопила новим розкішним образом. Він зробив її милою і зворушливою, "зкинувши" їй візуально пару десятків років. Молодий зовнішній вигляд зірки підкорив фанатів.

Знімок актриси з'явився в її блозі мережі Instagram.

Ніколь Кідман позує в крихітній міні-сукні з мереживними оборками на грудях і пишною спідницею. Доповнили лук фіолетові босоножкі на шпильках. Повітряний легкий аутфіт зробив струнку фігуру 53-річної актриси просто досконалою: тонкі руки, осина талія і точені ноги... Здається, Ніколь не тільки не змінюється з роками, а навіть стає ще більш красивою. Свою роль зіграли також свіжі фарби в макіяжі і бездоганна укладка.

"Лавандові вібрації", - написала голлівудська красуня під фото. А шанувальники не пошкодували компліментів у відповідь. "Яка ж ти гарненька", "Лавандовий - точно твій колір", "Любов", "Чудова", "Прекрасна", "Ніколь, твої лавандові вібрації такі ж красиві, як і ти", "Ти прекрасна", "Ікона", "Дивовижна", - не можуть зупинитися фанати.

Ніколь Кідман в новому образі (фото: instagram.com/nicolekidman)

Раніше Ніколь похвалилася стрункою фігурою у відертому топі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України молодежьактрисаНиколь Кидманфигурамодамодель