Немов дівчисько: 53-річна Ніколь Кідман захопила молодим зовнішнім виглядом

Ніколь Кідман - одна з найпопулярніших у світі голлівудських актрис - захопила новим розкішним образом. Він зробив її милою і зворушливою, "зкинувши" їй візуально пару десятків років. Молодий зовнішній вигляд зірки підкорив фанатів.

Ніколь Кідман позує в крихітній міні-сукні з мереживними оборками на грудях і пишною спідницею. Доповнили лук фіолетові босоножкі на шпильках. Повітряний легкий аутфіт зробив струнку фігуру 53-річної актриси просто досконалою: тонкі руки, осина талія і точені ноги... Здається, Ніколь не тільки не змінюється з роками, а навіть стає ще більш красивою. Свою роль зіграли також свіжі фарби в макіяжі і бездоганна укладка.

"Лавандові вібрації", - написала голлівудська красуня під фото. А шанувальники не пошкодували компліментів у відповідь. "Яка ж ти гарненька", "Лавандовий - точно твій колір", "Любов", "Чудова", "Прекрасна", "Ніколь, твої лавандові вібрації такі ж красиві, як і ти", "Ти прекрасна", "Ікона", "Дивовижна", - не можуть зупинитися фанати.

Ніколь Кідман в новому образі (фото: instagram.com/nicolekidman)