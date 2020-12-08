Словно двойняшки: 44-летняя Риз Уизерспун и ее 21-летняя дочь поразили сеть сходством

Риз Уизерспун предоставила фанатам новое доказательство, что она практически не меняется с годами. А потому ее 21-летняя дочь, которая невероятно похожа на маму, выглядит, словно ее сестра-двойняшка. На жизнерадостном снимке они примерили одинаковые свитеры с праздничным принтом. Риз - красный, а Ава - розовый. Как актриса, так и ее дочь сделали яркий макияж с акцентом на красные губы, а свои золотистые волосы свободно распустили по плечам. Обе они держат в руках чашки со снежинками и выглядят невероятно мило.

Риз Уизерспун с 21-летней дочкой (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

"ОК. Это правда, что мне пришлось умолять ее надеть соответствующий праздничный свитер... Но разве это не МИЛО?", - написала Риз под фото. В ответ как мама, так и ее юная дочь, конечно же, получили массу комплиментов за свою красоту и удивительную схожесть: "Близняшки", "Невероятные!", "Дочки-матери", "Я не могу! Когда она успела вырасти?", "Это любовь", "Вы выглядите, как двойняшки", "Так мило!", " Я помню эту милашку, когда ей было 8", "Слишком мило", "Невероятно, вы, словно сестры, чистая любовь"…

Напомним, ранее Риз Уизерспун запостила фото из молодости, на котором выглядит очаровательно. Но практически так же, как сейчас.