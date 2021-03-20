Словно надеваешь крылья: Джамала растрогала признанием о сыночках и своих родителях

Джамала кратко рассказала о каждой песне из нового альбома и призналась, что именно хотела донести до слушателей в той или иной композиции. Так получился откровенный рассказ о жизни, ее ежедневных радостях, выводах и открытиях.

Например, Джамала по-настоящему наслаждается материнством и не скрывает этого.

"Будто надеваешь крылья и у тебя есть суперсила и ты должен сделать все, чтобы было очень круто", - описала свое состояние певица.

"Очень важно, чтобы тебе с детства говорили: Я верю в тебя. У тебя все выйдет, и ты изменишь мир обязательно! Я в это верю. Мои родители меня вдохновляли. И на самом деле та, кем я есть – это мои родители", - вспомнила о самых родных артистка.

Она отметила, что в песнях проживает и рассказывает личные истории, и это ей заменяет походы к психотерапевту.

"В каждом из нас есть суперсила. Я не делаю из себя психолога, и не хожу к психологу, кстати. Но мне помогают высказывать то, что думаю мои песни", - отметила Джамала.

Также артистка призналась, что влюблялась с первого взгляда и сделала еще ряд откровений о себе, рассказала, как ее изменил последний год.

"Я всегда хочу большего – я максималист, перфекционист. Но что изменилось во мне сегоднешней: вышло так- благодарность, вышло иначе – благодарность", - рассказала о своей новой философии звезда.

К слову, младшему сыну Джамалы Селим Гираю 19 марта исполнилось 9 месяцев. По такому случаю она показала лицо малыша на видео.