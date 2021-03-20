Ніби одягаєш крила: Джамала зворушила зізнанням про синочків і своїх батьків

Джамала коротко розповіла про кожну пісню з нового альбому і зізналася, що саме хотіла донести до слухачів у тієї чи іншої композиції. Так вийшла відверта розповідь про життя, її щоденні радощі, висновки та відкриття.

Наприклад, Джамала по-справжньому насолоджується материнством і не приховує цього.

"Ніби одягаєш крила і у тебе є суперсила і ти повинен зробити все, щоб було дуже круто", - описала свій стан співачка.

"Дуже важливо, щоб тобі з дитинства говорили: Я вірю в тебе. У тебе все вийде, і ти зміниш світ обов'язково! Я в це вірю. Мої батьки мене надихали. І насправді та, ким я є – це мої батьки", - згадала про найрідніших артистка.

Вона зазначила, що в піснях проживає і розповідає особисті історії, і це їй замінює походи до психотерапевта.

"У кожному з нас є суперсила. Я не роблю з себе психолога, і не ходжу до психолога, до речі. Але мені допомагають висловлювати те, що думаю мої пісні", - зазначила Джамала.

Також артистка зізналася, що закохувалася з першого погляду і зробила ще ряд одкровень про себе, розповіла, як її змінив останній рік.

"Я завжди хочу більшого – я максималіст, перфекціоніст. Але що змінилося в мені сьогоднішній: вийшло так - подяка, вийшло інакше – подяка", - розповіла про свою нову філософію зірка.

До речі, молодшому сину Джамали Селім Гіраю 19 березня виповнилося 9 місяців. З такої нагоди вона показала обличчя малюка на відео.