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Словно невеста: Кейт Миддлтон в роскошном кружевном пальто посетила место своей свадьбы

Автор: Lite

Вчера, 23 марта, Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Вестминстерское аббатство, на территории которого на данный момент размещен центр вакцинации. Тем самым знаменитая семья подчеркнула важность этой процедуры в нелегкое время пандемии. В этот день, Day of Reflection, британцы вспоминают погибших в результате пандемии за последние двенадцать месяцев.

Фото пары с данного мероприятия появились на официальной странице семьи в Instagram.

Фанаты пары были также очарованы фактом, что именно здесь почти 10 лет назад герцог и герцогиня Кембриджские поженились. Словно намекая на это знаменательное событие, Кейт и ее муж выбрали торжественные наряды.

Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт вышла в свет в молочного оттенка платье-пальто длиной до середины щиколоток от одного из своих излюбленных брендов Catherine Walker. Украшенное спереди кружевным орнаментом, оно выглядело нежно и романтично. В дополнение к ним икона стиля подобрала замшевые туфли Jimmy Choo и клатч Metier им в тон. К слову, именно эти аксессуары Кейт прихватила с собой, когда посещала станцию скорой помощи в Лондоне. Отлично гармонировали со всем аутфитом и жемчужные серьги. Волосы герцогини были уложены в изысканную прическу со сложным плетением.

Кейт Миддлтон и принц Уильям почтили память погибших во время пандемии (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Принц Уильям выбрал классический костюм, который надел с белой рубашкой и галстуком. Супруги не забыли также про защитные маски.

Кейт и Уильям выполнили свою миссию, пообщавшись с людьми, которые пришли вакцинироваться, а также с медицинским персоналом. Также они почтили память погибших во время пандемии минутой молчания. Ровно год назад, 23 марта, в Великобритании начался карантин.

Ранее Кейт Миддлтон показала стильный весенний образ в бежевых тонах.

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Новости Украины Кейт МиддлтонПринц УильямЕлизавета IIкоролевская семьястилькрасотасвадьбавакцинация
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