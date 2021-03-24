Немов наречена: Кейт Міддлтон в розкішному мереживному пальто відвідала місце свого весілля

Фанати пари були зачаровані фактом, що саме тут майже 10 років тому герцог і герцогиня Кембриджські одружилися. Немов натякаючи на цю знаменну подію, Кейт і її чоловік вибрали урочисті вбрання.

Весілля Кейт Міддлтон и принца Уільяма (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт вийшла в світ у молочного відтінку платті-пальто довжиною до середини щиколоток від одного зі своїх улюблених брендів Catherine Walker. Оздоблене спереду мереживним орнаментом, воно виглядало ніжно і романтично. В додаток до них ікона стилю підібрала замшеві туфлі Jimmy Choo і клатч Metier їм в тон. До речі, саме ці аксесуари Кейт прихопила з собою, коли відвідувала станцію швидкої допомоги в Лондоні. Чудово гармоніювали з усім аутфітом і перлинні сережки. Волосся герцогині було укладене в вишукану зачіску зі складним плетінням.

Кейт Міддлтон і принц Уільям вшанували пам'ять загиблих під час пандемії (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Принц Уільям обрав класичний костюм, який одягнув з білою сорочкою і краваткою. Подружжя не забуло також про захисні маски.

Кейт і Уільям виконали свою місію, поспілкувавшись з людьми, які прийшли вакцинуватися, а також з медичним персоналом. Також вони вшанували пам'ять загиблих під час пандемії хвилиною мовчання. Рівно рік тому, 23 березня, у Великобританії розпочався карантин.