Срочно повторить: Барбара Палвин учит делать самый модный макияж лета 2021

Барбара позирует в белом халате во время съемок - фото явно сделано на бэкстейдже. Модели уже сделали безупречный макияж, а волосы уложили в стильную укладку. В подписи Палвин упомянула свои любимые продукты по макияжу: тональную основу и помаду от Armani Beauty Luminous Silk и Lip Power.

Барбара Палвин с новым макияжем (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Главные позывные такого мейк-апа - натуральность и сияющий здоровый вид. Идеального тона мастера добились в том числе и с помощью золотистого хайлайтера.

Брови они оставили нейтрального оттенка, а глаза подчеркнули тонкой стрелкой, прокрасив только верхний ряд ресниц. Для губ мейк-ап-артисты подобрали Барбаре розовый. И не забыли про классический тренд - блики в уголках глаз, на спинке носа и на "ямочке" губ. Макияж получился стильным и по-летнему легким. Берем на заметку!