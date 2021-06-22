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Срочно повторить: Барбара Палвин учит делать самый модный макияж лета 2021

Автор: RBC.UA

Барбара Палвин не устает радовать фанатов своими новыми фото, а заодно демонстрировать новинки косметики и тренды в макияже.

Новый пост модель посвятила забавному празднику - Дню селфи, и выбрала для этого снимок более чем привлекательный.

Барбара позирует в белом халате во время съемок - фото явно сделано на бэкстейдже. Модели уже сделали безупречный макияж, а волосы уложили в стильную укладку. В подписи Палвин упомянула свои любимые продукты по макияжу: тональную основу и помаду от Armani Beauty Luminous Silk и Lip Power.

Барбара Палвин с новым макияжем (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Главные позывные такого мейк-апа - натуральность и сияющий здоровый вид. Идеального тона мастера добились в том числе и с помощью золотистого хайлайтера.

Брови они оставили нейтрального оттенка, а глаза подчеркнули тонкой стрелкой, прокрасив только верхний ряд ресниц. Для губ мейк-ап-артисты подобрали Барбаре розовый. И не забыли про классический тренд - блики в уголках глаз, на спинке носа и на "ямочке" губ. Макияж получился стильным и по-летнему легким. Берем на заметку!

Также мы писали о том, что Барбара Палвин отметила 3 года отношений со своим парнем Диланом Спроусом. Очень романтично!

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