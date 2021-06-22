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Терміново повторити: Барбара Палвін вчить робити наймодніший макіяж літа 2021

Автор: RBC.UA

Барбара Палвін не втомлюється радувати фанатів своїми новими фото, а заодно демонструвати новинки косметики і тренди в макіяжі.

Новий пост модель присвятила кумедному святу - Дню Селфі, і вибрала для цього знімок більш ніж привабливий.

Барбара позує в білому халаті під час зйомок - фото явно зроблено на бекстейджі. Моделі вже зробили бездоганний макіяж, а волосся уклали в стильну укладку. У підписі Палвін згадала свої улюблені продукти з макіяжу: тональну основу і помаду від Armani Beauty Luminous Silk і Lip Power.

Барбара Палвін з новим макіяжем (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Головні позивні такого мейк-апу - натуральність і сяючий здоровий вигляд. Ідеального тону майстри домоглися в тому числі і за допомогою золотистого хайлайтера.

Брови вони залишили нейтрального відтінку, а очі підкреслили тонкою стрілкою, профарбувавши тільки верхній ряд вій. Для губ мейк-ап-артисти підібрали Барбарі рожевий. І не забули про класичний тренд - відблиски в куточках очей, на спинці носа і на "ямочці" губ. Макіяж вийшов стильним і по-літньому легким. Беремо до уваги!

Також ми писали про те, що Барбара Палвін відзначила 3 роки стосунків зі своїм хлопцем Діланом Спроусом. Дуже романтично!

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