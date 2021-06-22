Терміново повторити: Барбара Палвін вчить робити наймодніший макіяж літа 2021

Барбара позує в білому халаті під час зйомок - фото явно зроблено на бекстейджі. Моделі вже зробили бездоганний макіяж, а волосся уклали в стильну укладку. У підписі Палвін згадала свої улюблені продукти з макіяжу: тональну основу і помаду від Armani Beauty Luminous Silk і Lip Power.

Барбара Палвін з новим макіяжем (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Головні позивні такого мейк-апу - натуральність і сяючий здоровий вигляд. Ідеального тону майстри домоглися в тому числі і за допомогою золотистого хайлайтера.

Брови вони залишили нейтрального відтінку, а очі підкреслили тонкою стрілкою, профарбувавши тільки верхній ряд вій. Для губ мейк-ап-артисти підібрали Барбарі рожевий. І не забули про класичний тренд - відблиски в куточках очей, на спинці носа і на "ямочці" губ. Макіяж вийшов стильним і по-літньому легким. Беремо до уваги!