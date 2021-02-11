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Словно подросток: 38-летняя Наталья Водянова поразила юным лицом в новом видео

Автор: Lite

Наталья Водянова представила новый ролик, снятый для ее фонда "Обнаженные сердца". В нем модель примерила наряд в духе 60-х, который подчеркнул ее стройную фигуру. Но больше внимания привлек необычайно молодой внешний вид 38-летней модели и филантропа.

Ролик, который Водянова запостила у себя в блоге сети Instagram, вызвал бурную реакцию. Фолловеры мамы пятерых детей восхищаются, как ей удается выглядеть столь молодой. В коротком видео она успела продемонстрировать гладкую сияющую кожу, нежный румянец и юный овал лица.

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"Эта великолепная коллекция #ChopardHappyHearts поддерживает Фонд "Обнаженные сердца" - часть прибыли с продажи изделий жертвуется компанией на программы @nakedheartfoundation помощи людям с особенностями развития в России. Не устану благодарить Каролину Шойфеле и команду @chopard за красоту и продолжающуюся поддержку", - написала Наталья под постом.

Наталья Водянова в новом видео (фото: instagram.com/natasupernova)

И тут же получила в ответ массу комплиментов: "Вот как ей удается выглядеть такой юной", "Просим поделиться координатами поставщика молодильных яблок", "Все прекрасно, девушка Наталья, чашечка "Наталья", как же гармонично", "Леди. Сколько в Вас аристократизма, всегда восхищаюсь", "Это просто прелесть, Восхитительно", "Внутренняя красота украшает человека всегда", "Самая красивая с чистой душой", "Вы родились уже принцессой", "Такая милая, и образ в стиле 60-х Вам очень идет! Мой восторг!", - не могут остановиться писать фанаты Натальи.

Напомним, на днях Наталья Водянова повеселила поклонников тем, что примерила несколько необычных оттенков волос.

Ранее Наталья похвасталась спортивной формой на пробежке с любимым мужем.

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Новости Украины модамодельНаталья Водянова
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