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Немов підліток: 38-річна Наталія Водянова вразила юним обличчям у новому відео

Автор: Lite

Наталя Водянова представила новий ролик, знятий для її фонду "Оголені серця". В ньому модель приміряла вбрання в дусі 60-х, яке підкреслило її струнку фігуру. Але більше уваги привернув надзвичайно молодий зовнішній вигляд 38-річної моделі і філантропа.

Ролик, який Водянова запостила у себе в блозі мережі Instagram, викликав бурхливу реакцію. Фолловери мами п'ятьох дітей захоплюються, як їй вдається виглядати настільки молодою. У короткому відео вона встигла продемонструвати гладку сяючу шкіру, ніжний рум'янець і юний овал обличчя.

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"Ця чудова колекція #ChopardHappyHearts підтримує Фонд "Оголені серця" - частина прибутку з продажу виробів жертвується компанією на програми @nakedheartfoundation для допомоги людям з особливостями розвитку в Росії. Не втомлюся дякувати Кароліні Шойфеле і команді @chopard за красу за підтримку", - написала Наталя під постом.

Наталя Водянова у новому відео (фото: instagram.com/natasupernova)

І тут же отримала у відповідь масу компліментів: "Ось як їй вдається виглядати такою юною", "Просимо поділитися координатами постачальника молодильних яблук", "Все чудово, дівчина Наталя, чашечка "Наталя", як гармонійно", "Леді. Скільки у Вас аристократизму, завжди захоплююся", "Це просто чудо, Чудово", "Внутрішня краса прикрашає людину завжди", "Найкрасивіша з чистою душею", "Ви народилися вже принцесою", "Така мила, і образ у стилі 60-х Вам дуже личить! Мій захват!", - не можуть зупинитися писати фанати Наталі.

Нагадаємо, днями Наталя Водянова повеселила шанувальників тим, що приміряла кілька незвичайних відтінків волосся.

Раніше Наталія похвалилася спортивною формою на пробіжці з коханим чоловіком.

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Новини України модамодельНаталія Водянова
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