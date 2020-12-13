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Словно в сказке: Юлия Санина шокировала поклонников красотой с отдыха

Новина українською → Воскресенье 13 декабря 2020 11:11
Словно в сказке: Юлия Санина шокировала поклонников красотой с отдыха Юлия Санина (instagram.com/the_hardkiss/)
Автор: Lite

Юлия Санина - одна из самых любимых фанатами участниц проекта "Танцы со звездами 2020". Певица не стала победительницей, но считает свое второе место личной победой, отказавшись взять кубок из рук Санты Димопулос.

А теперь Санина отправилась с семьей на заслуженный отдых, вместе с мужем и сыном. Звезда радует фолловеров своими яркими снимками, которые, на контрасте украинской зимы, кажутся просто волшебными. На этот раз звезда посетила Аквариум Хургада Гранд, как догадались по снимкам фанаты певицы.

Словно в сказке: Юлия Санина шокировала поклонников красотой с отдыха

Словно в сказке: Юлия Санина шокировала поклонников красотой с отдыхаЮлия Санина с сыном в сказке (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

"Плавати косаткою, заплющивши очі
Торкатися п‘яткою дна
І злітати вверх
Падати у хвилі одна

Велика і сумна
Вона співає про поля за небокраєм
Яких, на жаль, ніколи не пізнає
Про міста під дощами
Про космічнії храми
Про людей із палкими
І живими серцями", - процитировала Юлия собственные стихи.

"Ніби у казці... Краса і насолода!", "Какая фоточка! Шедевр!", - порадовались за свою любимую певицу поклонники Юлии.

Напомним, по завершению "Танцев со звездами 2020" Илона Гвоздева призналась, что считает победу Санты Димопулос заслуженной, но добавила, что для нее лично победителем стала совершенно другая участница.

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