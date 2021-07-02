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Смело! Ольга Фреймут ошеломила постельным фото в кружевном боди

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Пятница 02 июля 2021 14:22
Смело! Ольга Фреймут ошеломила постельным фото в кружевном боди Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Styler

Ольгу Фреймут поклонники привыкли видеть всегда сдержанной и подчеркнуто элегантной, а ее светские манеры – пример для подражания. Ведущая выдала книгу по этикету, а на странице в соцсети снимает короткие обучающие роики, где рассказывает, как правильно себя вести в той или иной ситуации, порой, даже щекотоливой. И вот чего не ожидали увидеть подписчики Ольги на ее странице, так это смелых фото. И ведущая их приятно удивил.

Она опубликовала в Instagram постельное фото из отеля.

Ольга предстала в непривычном для себя образе – она позирует в черном боди с белоснежным кружевом на постели. Откровенный элемент гардероба с внушительным декольте идельно сел по фигуре ведущей. Она дополнила лук многослойными жемчужными бусами, трендовой массивной цепочкой и украшением с небольшим кулоном. Ольга собрала волосы сзади и предпочла ограничиться нежным макияжем.

"Життя в готелях. Ідеальне життя", - коротко констатировала Ольга.

Смело! Ольга Фреймут ошеломила постельным фото в кружевном боди

Ольга показала смелое фото из отельного номера (фото: instagram.com/freimutolia)

Откровенное фото удивило поклонников ведущей, ведь они привыкли всегда видеть ее в сдержанных и элегантных луках. Они не удержались от комплиментов.

  • Ого, ничего себе
  • Ого, Оля, смело
  • Красивая
  • Милая
  • Вы, как обычно , волшебна
  • Красота, женственность, сексуальность!
  • Хорошо выглядите
  • В раю, гармония
  • Ваши украшения супер

Напомним, что ранее Ольга Фреймут вспомнила о том, как ей пришлось нелегко в статусе матери-одиночки и высказалась о критериях настоящего мужчины.

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Ольга Фреймут
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