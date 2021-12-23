Смелый разрез и сетчатые колготы: Маша Ефросинина покорила дерзостью и пояснила смену образа

Ведущая вышла в свет в наряде с длинным рукавом и глубоким декольте от бренда Dresstoimpress Ольги Слонь. Она дополнила образ оригинальной сумкой FROLOV, сетчатыми колготами со стразами, открытыми кожаными босоножками на тонкой шпильке. В качестве аксессуаров – серебряные свисающие серьги и пару массивных колец на пальцах.

Маша Ефросинина вышла в люди в роскошном образе (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Организаторы премии не обделили Машу вниманием и вручили ей награду за совместное с Олей Поляковой YouTube-шоу "Взрослые девочки".

"Мне позвонила Оля Полякова. И сказала: "Мы должны сделать свое шоу! Обо всех женских темах!" Я ответила: "Ни за что! Таких шоу миллион! Плюс ты звонишь в локдаун- мы обе свободны, а что будет, когда снова начнется рабочий разрыв, и наши менеджеры будут убиваться в поисках обоюдно возможных дат для съемок?" Она настаивала : "Давай просто попробуем! Мы живем давно и очень ярко- нам есть чем делиться: не из книг, а из опыта!" - раскрыла детали рождения проекта теледива.

"Голова кругом, нога в лютом разрезе, декольте стремительное - проект определенно вывел меня из закупорки во всех смыслах!" – с юмором прокомментировала свой образ на премии Маша.

Полякова же на мероприятии присутствовать не смогла, поэтому Ефросинина обратилась к ней со своей страницы в соцсети: "Жаль, что ты не смогла быть, я знаю, что эта награда не менее важна для тебя!".