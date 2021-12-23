Сміливий розріз і сітчасті колготи: Маша Єфросиніна підкорила зухвалістю і пояснила зміну образу

Ведуча вийшла в світ у вбранні з довгим рукавом і глибоким декольте від бренду Dresstoimpress Ольги Слонь. Вона доповнила образ оригінальною сумкою FROLOV, сітчастими колготами зі стразами, відкритими шкіряними босоніжками на тонкій шпильці. В якості аксесуарів - срібні звисаючі сережки і пару масивних каблучок на пальцях.

Маша Єфросиніна вийшла в люди в розкішному образі (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Організатори премії не обділили Машу увагою і вручили їй нагороду за спільне з Олею Поляковою YouTube-шоу "Дорослі дівчатка".

"Мені зателефонувала Оля Полякова. І сказала: "Ми повинні зробити своє шоу! Про всі жіночі теми!" Я відповіла: "Ні за що! Таких шоу мільйон! Плюс ти дзвониш в локдаун - ми обидві вільні, а що буде, коли знову почнеться робочий розрив, і наші менеджери будуть вбиватися в пошуках обопільно можливих дат для зйомок?". Вона наполягала: "Давай просто спробуємо! Ми живемо давно і дуже яскраво-нам є чим ділитися: не з книг, а з досвіду!"- розкрила деталі народження проекту теледіва.

"Голова обертом, нога в лютому розрізі, декольте стрімке - проект виразно вивів мене з закупорки у всіх сенсах!" - з гумором прокоментувала свій образ на премії Маша.

Полякова ж на заході бути присутньоюне змогла, тому Єфросиніна звернулася до неї зі своєї сторінки в соцмережі: "Шкода, що ти не змогла бути, я знаю, що ця нагорода не менш важлива для тебе!".