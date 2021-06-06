Соблазнительная Aquawoman: Астафьева вызвала фурор формами в сверкающем монокини

Снимок вышел очень атмосферным во многом благодаря цветовому решению оригинального купальника Даши – многие ее поклонники сравнили расцветку мнокини с витражами. Даша позирует на огромном валуне, лежа на спине, глаза она скрыла от солнца под очками трендовой формы.

"Женская сила в слабости и слабостях, которые она определяет для себя по жизни! Мы же понимаем, что сделать это можно только после того, как женщина узнает и понимает свои возможности", - поделилась философскими жизненными выводами звезда.

Даша Астафьева покорила пляжным луком (фото: instagram.com/da_astafieva)

Поклонники не могли налюбоваться необычным ярким купальником звезды, который легко затмила ее естественная красота и грация.