UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Соблазнительная Aquawoman: Астафьева вызвала фурор формами в сверкающем монокини

Автор: Lite

Даша Астафьева устроила себе ретрит на турецком побережье, поэтому регулярно поставляет поклонникам новые захватывающие дух кадры у моря. Знаменитость демонстрирует фигуру в различных купальниках, заставляя их каждый раз замирать от увиденного. Похоже, пляжных нарядов на отдых звезда взяла немало, но каждое ее фото – отдельный вид искусства.

Певица решила показать свежий художественный соблазнительный кадр в Instagram.

Снимок вышел очень атмосферным во многом благодаря цветовому решению оригинального купальника Даши – многие ее поклонники сравнили расцветку мнокини с витражами. Даша позирует на огромном валуне, лежа на спине, глаза она скрыла от солнца под очками трендовой формы.

"Женская сила в слабости и слабостях, которые она определяет для себя по жизни! Мы же понимаем, что сделать это можно только после того, как женщина узнает и понимает свои возможности", - поделилась философскими жизненными выводами звезда.

Даша Астафьева покорила пляжным луком (фото: instagram.com/da_astafieva)

Поклонники не могли налюбоваться необычным ярким купальником звезды, который легко затмила ее естественная красота и грация.

  • Яркая, красивая, сильная
  • Русалка
  • Идеальная
  • Море, солнце, скалы и прекрасная из прекраснейших Даша
  • Как можно быть такой красивой?!
  • Потрясающая Aquawoman
  • Восхитительная женщина
  • Безумно красивый и купальник, и Даша в нем!
  • Вау, секси

Напомним, что ранее экс-продюсер Астафьевой Юрий Никитин назвал баснословную сумму, которую ему предлагали за интимную встречу с артисткой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Даша Астафьева