Спокуслива Aquawoman: Астаф'єва викликала фурор формами в блискучому монокіні

Даша Астаф'єва влаштувала собі ретрит на турецькому узбережжі, тому регулярно поставляє шанувальникам нові захоплюючі дух кадри біля моря. Знаменитість демонструє фігуру в різних купальниках, змушуючи їх кожен раз завмирати від побаченого. Схоже, пляжних нарядів на відпочинок зірка взяла чимало, але кожне її фото – окремий вид мистецтва.
Співачка вирішила показати свіжий художній спокусливий кадр в Instagram.
Знімок вийшов дуже атмосферним багато в чому завдяки колірному рішенню оригінального купальника Даші - багато її шанувальників порівняли забарвлення мнокіні з вітражами. Даша позує на величезному валуні, лежачи на спині, очі вона сховала від сонця під окулярами трендової форми.
"Жіноча сила в слабкості і слабкостях, які вона визначає для себе по життю! Ми ж розуміємо, що зробити це можна тільки після того, як жінка дізнається і розуміє свої можливості", - поділилася філософськими життєвими висновками зірка.
Даша Астаф'єва підкорила пляжним луком (фото: instagram.com/da_astafieva)
Шанувальники не могли намилуватися незвичайним яскравим купальником зірки, який легко затьмарила її природна краса і грація.
Нагадаємо, що раніше екс-продюсер Астаф'євої Юрій Нікітін назвав нечувану суму, яку йому пропонували за інтимну зустріч з артисткою.