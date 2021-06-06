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Спокуслива Aquawoman: Астаф'єва викликала фурор формами в блискучому монокіні

Автор: Lite

Даша Астаф'єва влаштувала собі ретрит на турецькому узбережжі, тому регулярно поставляє шанувальникам нові захоплюючі дух кадри біля моря. Знаменитість демонструє фігуру в різних купальниках, змушуючи їх кожен раз завмирати від побаченого. Схоже, пляжних нарядів на відпочинок зірка взяла чимало, але кожне її фото – окремий вид мистецтва.

Співачка вирішила показати свіжий художній спокусливий кадр в Instagram.

Знімок вийшов дуже атмосферним багато в чому завдяки колірному рішенню оригінального купальника Даші - багато її шанувальників порівняли забарвлення мнокіні з вітражами. Даша позує на величезному валуні, лежачи на спині, очі вона сховала від сонця під окулярами трендової форми.

"Жіноча сила в слабкості і слабкостях, які вона визначає для себе по життю! Ми ж розуміємо, що зробити це можна тільки після того, як жінка дізнається і розуміє свої можливості", - поділилася філософськими життєвими висновками зірка.

Даша Астаф'єва підкорила пляжним луком (фото: instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники не могли намилуватися незвичайним яскравим купальником зірки, який легко затьмарила її природна краса і грація.

  • Яскрава, красива, сильна
  • Русалка
  • Ідеальна
  • Море, сонце, скелі і прекрасна з найпрекрасніших Даша
  • Як можна бути такою красивою?!
  • Приголомшлива Aquawoman
  • Чудова жінка
  • Шалено красивий і купальник, і Даша в ньому!
  • Вау, сексі

Нагадаємо, що раніше екс-продюсер Астаф'євої Юрій Нікітін назвав нечувану суму, яку йому пропонували за інтимну зустріч з артисткою.

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Новини України Даша Астаф'єва