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Соблазнительная Барби: Белла Хадид в топе и бриджах похвасталась кукольными пропорциями

Автор: Lite

Белла Хадид опубликовала серию фото, на которых позирует в ярком "кукольном" образе. Девушка просто очаровала поклонников фигурой, а также поделилась своим жизненным кредо.

Фото появились в ее блоге Instagram.

Белла Хадид сейчас находится на отдыхе, а потому горячий контент для ее фанатов обеспечен. В этот раз большая любительница откровенных купальников надела "кукольный" костюм и просто взорвала сеть. Образ составили топ, а также бриджи жизнерадостного розового цвета, украшенные цветочным принтом.

Белла Хадид в новом наряде взорвала сеть (фото: instagram.com/bellahadid)

Такой наряд отлично подчеркнул точеную фигуру супермодели, которую не раз называли самой красивой в мире в разных рейтингах. Стройные ноги, осиная талия, роскошная грудь и хрупкие плечи: Белла выглядит, как кукла Барби в своем наряде. А жизнерадостную нотку добавил и посыл, который она вложила в свой пост:

"Секрет в том, чтобы быть собой", - написала красавица. А потом добавила: "О-о-о-о-о-о, кажется, я просто выдала свой секрет".

"Я буквально одержим тобой", "Кукла", "Ты сияешь", "Так идеальна", "Ты восхитительна", "Я хочу быть тобой", - пишут ей фанаты под постом.

К слову, перед отпуском популярная модель заключила выгодную сделку. Она продала свой пентхаус в престижном районе Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов. Роскошную квартиру она приобрела еще в декабре 2019-го года у владельца сети кофеен за 6,1 миллиона долларов, но по непонятным причинам решила продать недвижимость.

Ранее Белла Хадид показала стильный образ на каждый день.

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