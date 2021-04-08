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Соблазнительная бизнесвумен: Барбара Палвин показала, в чем ходит дома на карантине

Новина українською → США, Четверг 08 апреля 2021 18:16
Соблазнительная бизнесвумен: Барбара Палвин показала, в чем ходит дома на карантине Барбара Палвин (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: Lite

Барбара Палвин представила новую коллаборацию. Девушка рекламирует необходимую всем, кто работает за компьютером, вещь. К тому же она выглядит невероятно стильно. Берем на заметку!

Снимки появились в личном блоге звезды.

Барбара Палвин позирует в образе, который идеально передает атмосферу рабочих будней на карантине. Девушка сидит в своей кровати в нижнем белье, а также накинутой сверху рубашке. Изюминка лука - стильные очки, которые призваны защитить зрение от синего света экранов.

Соблазнительная бизнесвумен: Барбара Палвин показала, в чем ходит дома на карантинеСоблазнительная бизнесвумен: Барбара Палвин показала, в чем ходит дома на карантинеСоблазнительная бизнесвумен: Барбара Палвин показала, в чем ходит дома на карантинеБарбара Палвин в новой рекламной кампании (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

"Я смотрю сквозь тебя, а синего света нет. Мои новые любимые очки для ношения днем. После просмотра аниме по телевизору больше нет мозгового тумана, приходящего к нам после нескольких часов экранного времени. Живите, чтобы любить, и любите жить лучше с помощью умных технологий", - рекомендует Барбара.

"Ох, ты так прекрасна", "Ты просто ангел", "Как же я тебя люблю", "Ты самая красивая", "Этот лук", - засыпали комплиментами звезду фанаты, которые не смогли отвести глаз от ее безукоризненной внешности.

Также Барбара Палвин вызвала восторг своим весенним образом, который составили ультрамодные джинсы и тенниска.

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