Соблазнительная Кароль в облегающем комбинезоне взбудоражила волнительным изгибами

Тина Кароль недавно сменила имидж и рассказала поклонникам, что любит экспериментировать с образами и приветствует личностную трансформацию . Теперь она – блондинка с густой челкой. Певица не боится смелых нарядов даже в повседневной жизни и с удовольствием демонстрирует стройные формы в облегающих аутфитах.

Это не первый опыт взаимодействия артистки с украинскими тик-токерами - она уже посещала другие дома и делала с блогерами совместный контент.

Напомним, что ранее Тина заинтриговала заявлением – она прочла детский стих, в котором поклонники увидели намек на скорую свадьбу певицы. Позже она ответила на вопрос о личной жизни и заявила, что сокровенно хочет оставить для себя и не афишировать. Позже Тина отметила, что у нее больше нет второй половинки, но в подробности не вдавалась.